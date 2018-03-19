YAKIN Doğu Üniversitesi ile genetik ve nadir hastalıkların araştırılması, tanı ve tedavisi ile ilgilenen İtalyan MAGI Group arasında, eğitim ve bilim alanlarında akademik işbirliği protokolü imzalandı. YDÜ Rektör Yardımcısı ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile İtalyan MAGI Grup Genetik ve Nadir Hastalıklar Araştırma, Teşhis ve Tedavisi Merkezi Direktörü Dr. Matteo Bertelli tarafından imzalanan protokolün yürürlüğe girdiği bildirildi. Protokol ile İtalya'nın San Felice del Benaco şehrindeki araştırma ve klinik merkezinde eğitim ile staj imkanı sağlanacak.

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