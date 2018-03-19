Altıneller öğrencileri doğada öğreniyor

Adana Özel Altıneller Çocuk Kampüsü Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde 'herbaryum etkinliği' için doğada eğitim alıp çiçek topladılar. Anaokulu öğretmenleri, öğrencilerine küçük yaşta doğa sevgisini aşılamak için sık sık bu organizasyonlarla onları doğa ile buluşturduklarını söylediler. Önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutulup karton üzerine tespit edilerek muhafaza edilen bitki ya da bitki kısımlarından oluşan koleksiyonların bulunduğu yere 'herbaryum' denir. Bu örneklerin kabul edilmiş belirli sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiş ve bilimsel araştırmalara ışık tutucu olabilmesi için belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmış olması gerekmektedir.

BUGÜN NELER OLDU