Bir puan sevindirdi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Çaykur Rizespor deplasmanından bir puan koparmanın sevincini yaşıyor. Teknik sorumlu Eyüp Arın, Rizespor karşısında cesaretli bir oyun ortaya koymaya çalıştıklarını belirterek, "Kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi verdik. Eksik oyuncularımızın çokluğu da bizi etkiledi" dedi.

'KUŞKUNUZ OLMASIN'

Güçlü bir rakip ile mücadele ettiklerinin altını çizen Arın, "Adanaspor'u yeniden ayağa kaldırmak adına önemli bir 90 dakikaydı. Bir puan aldık. Takımımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Milli maç arasında çok çalışıp, hak ettiğimiz yere ulaşacağımıza inancım tam. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.