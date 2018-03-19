Çanakkale ruhu Şanlıurfa'da anlatıldı

Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen anma programında Sanatçı Serdar Tuncer, şiir ve dinletileri ile salonu dolduran vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.Emin Özçınar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet İlhan, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Program öncesi konuşma yapan Başkan Nihat Çiftçi, "Bizim, Çanakkale'yi iyi anlamamız lazım, Çanakkale'yi konuştuğumuzda M. Akif Ersoy'un gönül gözüyle, sevdasıyla, hassasiyeti ile bakmamız lazım. M. Akif Ersoy İstiklal Marşını yazarken Çanakkale ruhunu yaşayarak o dönemi resmederek göstermiştir. Ülkemiz geçmişte de birçok bedel ödemiştir, Ecdadımız olan Osmanlı'dan bu yana vatan uğruna şehitler vermiştir. Allah ordumuzu kaza ve beladan korusun, Ordumuzun Afrin'e ayak basması ile sınır ve sınır ötesindeki terör gruplarını bertaraf etme noktasında başarılı oldu. Ordumuz, bu vatanın birliğini ve beraberliğini, milletimizin kardeşliğini sağlamak için var gücüyle mücadele veriyor. Bu vatan bölünmeyecek bu millet ayrışmayacak bin yıllardır bir arada yaşıyor yaşamaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılan Serdar Tuncer'e plaket verilmesiyle son buldu.