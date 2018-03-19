Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen 'Eskimesin Eşyalar Yenilensin Hayatlar' isimli proje ile haklarında kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler yaşlı, bakıma muhtaç ve engellilerin çamaşırlarını evlerinden alarak kurulan atölyede yıkayıp ütüledikten sonra teslim edecek. Ayrıca ihtiyaç sahiplerinin evleri boyanıp tadilat yapılacak, çocuklar için de eskimiş eşyalardan oyuncak üretilecek. Proje kapsamında Yüreğir Kışla Mahallesi'nde hükümlüler tarafından tadilat yapılarak kullanılabilir hale getirilen bir bina, yardımseverlerin katkılarıyla ütü, çamaşır yıkama ve dikiş yapılabileceği atölyeye dönüştürüldü. Atölyede inceleme yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Hükümlülerimiz atıl, kullanılmayan birçok malzemeyi yeniden kullanıma hazır hale getirmek üzere burada tamir ve bakımlarını yapıyor, Bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da çalışıp yaşlıları, kimsesizlere, güçsüzlere yardım ediyorlar" dedi.

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