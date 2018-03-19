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Firari katil yolda yürürken yakalandı

Adana’da 7 yıl önce Mustafa Kemal Çullu’yu öldüren Ahmet Erden, yattığı açık cezaevinden kaçtı. Firari hükümlü, polis tarafından yolda yürürken yakalandı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018
Firari katil yolda yürürken yakalandı

Adana'da 7 yıl önce delikanlılık raconu nedeniyle çıkan kavgada 19 yaşındaki Mustafa Kemal Çullu'yu, kalbinden tornavida ile yaralayıp öldüren Ahmet Erden (30), 15 yıl hapse mahkum edildi. Cezasının bir bölümünü kapalı cezaevinde çeken Erden, sonrasında Kahramanmaraş Açık Cezaevi'ne nakledildi. 6 ay önce buradan firar eden hükümlünün yakalanması için polis harekete geçti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
?Ahmet Erden'in Adana'da olabileceğini düşünen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, tam 3 ay boyunca kentte gidebileceği adreslerde pusu kurdu. Erden'in izine Güzelyalı Mahallesi'nde ulaşan ekipler, firari hükümlüyü Süleyman Demirel Bulvarı'nda yürürken yakaladı. Erden, önce Adana Adliyesi'ne sonra da cezaevine gönderildi.

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Firari katil yolda yürürken yakalandı
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