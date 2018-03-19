Gaziantep’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Mustafa Keskin yönetimindeki 79 DF 144 plakalı hafif ticari araç, Nurdağı-İslahiye karayolu köprülü kavşak çıkışında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen süt kamyonuyla çarpıştı. Arkadan gelen Osman Kırık (38) yönetimindeki 27 YD 340 plakalı otomobil de Keskin'in aracına çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Hüseyin (67) ve Gülsen Kırık (65), 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Kırık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü aranıyor.







