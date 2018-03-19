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KMÜ’de öğrenciler kan bağışında bulundu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Kültür ve Etik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İlim Hikmet Marifet ve Yapı Öğrenci Toplulukları tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:36
KMÜ’de öğrenciler kan bağışında bulundu

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı etkinliği, üniversite yerleşkesinde gerçekleştirildi. KMÜ İslami İlimler Fakültesinden 73, Edebiyat Fakültesinden 64, Mühendislik Fakültesinden 62, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 61, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 61, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından 50, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan 42 ünite kan olmak üzere toplamda 413 ünite kan bağışı yapıldı. Kan bağışı kampanyasının ardından Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, KMÜ ailesinin duyarlı davranışlarının herkese örnek olması gerektiğini belirterek bağışçılara teşekkürlerini iletti.

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KMÜ’de öğrenciler kan bağışında bulundu
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