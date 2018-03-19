Melih Abi: Semt pazarı tarihi yapı duvarına takıldı

Seyhan, Beşocak mahalleleri ile Seyhan Emniyet Müdürlüğü arasında semt pazarı kurulacakmış.

Orada tarihi bir yapı var.

Konu Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile görüşülmüş.

Ama bir karar verilemedi henüz.

Çevresinde yıkım çalışmaları başladı.

Adem Malak, "Duvar eski tarihi nitelikleri taşıyor.

Bu konuda artık bir ortak yol bulunması lazım" diyor.

Eskiye saygı duymazsak olmaz!

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Parke taşları söküp göle atmışlar

Seyhan Baraj Gölü'nün Seyhan'a bakan tarafında yürüyüş yolları yapılıyor. Bazı kendini bilmezler bu yolların tuğlalarını söküp muhtemelen göle atmış. O kırmızı güzelim tuğlaların yeri şimdilerde çok kötü durumda. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hem tuğlaları, hem de diğer bozulan kilit parke taşlarını bir an önce tamamlamalı. Yürüyüş yapan insanların ricası böyle. İletmesi bizden…