Öğrenciler Şanlıurfa'da Çanakkale ruhunu yaşadı

Türk milletinin varlığını tekrar ispatladığı ve tarihin altın sayfalarında yerini aldığı gün için anlam ve önemine uygun organizasyon düzenledi. Okulun konferans salonunda düzenlenen ve velilerin de katılımıyla gerçekleşen anma töreni, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, yaptığı konuşmada, "18 Mart Çanakkale Zaferi, kahraman askerlerinin uğrunda nice kanlar döktüğü vatanımızın bağımsızlığını, bölünmezliğini ve geleceğini, milletimizin kararlılığını, gücünü ve hakimiyetini simgeleyen şanlı bir gündür" dedi.

Şamat, konuşmasının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale'de canlarını siper eden şehitlerimizi minnet ve şükranla andıklarını belirterek, "Birinci Dünya Savaşının en kanlı cephesi olan Çanakkale Zaferi, bir milletin varlığını yeniden ispatladığını dünyaya duyurmuştur. Bu özel günde, bizi yalnız bırakmayan velilerimize ve düzenledikleri duygu yüklü etkinliklerle Çanakkale ruhunu yaşatan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin şiir ve marş okumasıyla program son buldu.

