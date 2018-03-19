Okuma yazma kurslarına kadınlar daha çok ilgi gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kampanyası kapsamında Mardin'de de okur yazarlık oranını artırmak için kurslar düzenlenmeye başlanıldı. Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi bu kapsamda 125 kurs düzenledi. Kurslara bin 851 kişinin baş vurduğunu belirten Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Hadi Gökdemir, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında ilçemizde de ev ev, mahalle mahalle ve köy köy dolaşarak okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit ettik.

Bunları okur yazar yapmak için kurslar açtık. Bugün itibariyle 125 kurs açtık. Kurslarımıza bin 851 kursiyer kaydını yaptı. Bunların bin 646'sı kadın, 205'i erkek kursiyerlerden oluşuyor. İnşallah bu sayımızı artıracağız. İlçemizde okuma yazma bilmeyen kalmayacak" dedi.

Kızıltepe'de belediye ve halk eğitim merkezinin düzenlediği kurslara kadınların daha çok ilgi gösterdiğini belirten Gökdemir, "TÜİK verilerine göre Şanlıurfa ve Mardin illerinde okuma yazma bilmeyen oranı daha fazla. Bu istatistiklerde kadınların daha çok olduğu tespit edilmiştir. Bizim en fazla kursiyerlerimiz kadınlardan oluşmaktadır.

İnşallah bu aşamada kadınlarımızı daha çok okur yazar hale getireceğiz. İnşallah kadınlarımız bu kurslarla toplumun içerisinde daha çok olacaktır. Kadınlarımız bugüne kadar okutulmadı. İnşallah bu kurslarla bunu yeneceğiz. İnşallah hedefimiz ilçede okumayan kadın bırakmamak olacak" şeklinde konuştu.

