Prof. Mustafa Tekin’den küreselleşme konferansı

YAKIN Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'Küreselleşen Dünya'da İslam İmajı III' isimli proje kapsamında, mavi salonda Prof. Dr. Mustafa Tekin "Küreselleşme ve İslami Söylem: İmkanlar ve Riskler" başlıklı bir konferans verdi. Prof. Dr. Mustafa Tekin, "Sınırların aşınması, küresel ölçekte bilgi, mal ve sermayenin dolaşıma girmesi, tüketimin yaygınlaşması ile bunların yol açtığı gündelik hayattaki değişimler gösterilmeye çalışılmıştır. Böylece içinde yaşadığımız hayatın reel koşulları ve değişen anlayışlar ortaya konulmuştur" dedi.

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