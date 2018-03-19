Şanlıurfa’nın 26 yıllık bulvar hayali gerçek oluyor

Büyükşehir Belediyesi sayesinde Şanlıurfa'nın yıllardır kanayan yarası olan trafik sorunu artık birer birer çözüme kavuşuyor. Yeni köprülü kavşaklar, çelik köprüler, yollar ve bulvarlar açarak geleceğin Şanlıurfa'sını sağlam temeller üzerinde oluşturmaya gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, 1992 yılında şehir planına alınan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen 50 metre genişliğinde ve 24 kilometre uzunluğundaki Buluntu Hoca Bulvarını kısa bir süre sonra vatandaşların hizmetine sunacak.

"BULVAR, ŞANLIURFA'YA HAYAT VERECEK"

Çalışmaların devam ettiği güzergahlarda incelemelerde bulunarak bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Buluntu Hoca Bulvarı sayesinde Şanlıurfa'nın kuzeyinden gelen tüm trafiğin dağılacağını söyleyerek, "Şanlıurfa merkez üç ilçemizi birbirine, Haliliye ilçemizin Karşıyaka Mahallesini, Dağ Eteği Mahallesi ile birlikte Karaköprü Doğukent ve aynı şekilde Şenevler, Atakent mahallelerini dönerek Maşuk Seyrantepe mahallesine oradan da Eyyübiye'nin Karakoyun deresine inebilecek noktada bir bulvar çalışması yapıyoruz.

Bulvarımız 50 metrelik ve 24 kilometre uzunluğunda. Şanlıurfa'ya hayat verecek bir bulvar açıyoruz. Büyükşehir Belediyesi büyük bulvarlarla Şanlıurfa'nın geleceğini kurma derdinde. Bu bulvar yarın Şanlıurfa'nın kuzeyden gelen tüm trafiğini yeni Urfa'ya bu bulvar dağıtıcı etki görecek.

Bulvarın yapımında ne bağ, ne bahçe, ne tarla, ne hasat dönemi dedik ne ev dinledik. Hepsini dozer gibi önümüze aldık. Vatandaşlara tek tek hepsini anlattık. Bize ve açılabileceğine güvendiler. Çünkü Şanlıurfa 1992 yılından beri planda olan bu yolun açılabileceğine inanmıyordu. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞANLIURFA TARİHİNDE BİR İLK"

Ulaşım sorunlarına kesin ve uzun vadeli çözüm üretmek amacıyla uygulamalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Buluntu Hoca Bulvarının 50 metre genişliğinde olması bakımından Şanlıurfa tarihinde bir ilke imza attı.

Daha önce 25 metre olan Akçakale yolunu ilk olarak 35 metreye ardından ise 50 metreye kadar genişleten Büyükşehir Belediyesi, yine 50 metrelik Buluntu Hoca Bulvarı ile birlikte Şanlıurfa tarihinin ilk 50 metrelik geniş yollarını halkın hizmetine sunan yerel yönetim oldu

