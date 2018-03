Şehitliklerde gurur ve hüzün

Şehitlerin yakınları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle şehitliklere akın etti. Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bebeği henüz 16 aylıkken şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Nurcan Demiryürek, "Kızım Lara büyüdükçe babayı soruyor, ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Etrafımızda insanlar, ailelerimiz olsa da her zaman onun eksikliği var" dedi. Mersin ve Gaziantep'te şehitler törenlerle ve dualarla anıldı. Adana Asri Mezarlık'ta kent protokolünün katılımıyla anma programı düzenlendi. Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Hatice Lara isimli bebeği henüz 16 aylıkken, PKK'lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu 2 yıl önce şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Nurcan Demiryürek ise 2 yılın normalde çok kısa olduğunu ancak kendileri için bu zamanın oldukça uzun geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

BABASINI SORUYOR

"Kızımla birlikte ne yapacağız, nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Beni çok zorlu bir dönem bekliyor. Kızım büyüdükçe babayı soruyor, ne cevap vereceğimi bilmiyorum. O zaman 16 aylıktı. Nasıl büyüteceğimi düşündüm, nasıl babasız yaşayacağımızı. Şu an her şeyin farkında. 'Benim babam kahraman' diyor. Gündemi takip ettikçe çok üzülüyorum. İnşallah en kısa zamanda her şey düzelir ve bir daha şehit vermeyiz. Etrafımızda insanlar olsa da ailelerimiz olsa da her zaman onun eksikliği var." Gaziantep'te Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencileri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gazi Ulaş firması tarafından işletilen tramvayda düzenledikleri etkinlik ile Çanakkale ruhunu yolculara hatırlattı. Öğrenciler, Gaziantep Üniversitesi durağı ile Gar durağı arasında gidiş ve dönüş yolunda 2 kez gösteri sergiledi. Yolculara kahramanlık türküleri eşliğinde zafer günlerini anlatan oyun sergileyen öğrenciler, yolculara cephe hikayeleri anlattı.