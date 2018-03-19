Veteranlar büyüledi

6. Uluslararası Adana Veteran Masa Tenisi Turnuvası heyecanı dindi. Adana Masa Tenisi İhtisas Kulübü, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi'nin organize ettiği turnuva, ÇÜ Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Turnuvada Almanya, Güney Kore, Irak, İran, KKTC, Rusya, Suriye, Özbekistan ve ABD'nin yanı sıra, Türkiye'nin 32 ilinden 331 sporcu mücadele etti. Tek erkeklerde 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80+, tek kadınlarda ise 30-39, 40-49, 50+ yaş kategorilerine göre müsabakalar yapıldı. Çift erkeklerde 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70+, çift kadınlarda 30-49, 50+ yaş kategorileri üzerinden karşılaşmalar düzenlendi. Final maçlarının ardından sonra eden organizasyon kapsamında sporcular 42 masada 3 bin müsabaka yaptı.

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