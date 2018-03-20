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Altın harflerle yazılan destan: Çanakkale

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Altın harflerle yazılan destan: Çanakkale
Adana Final Okulları öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı nedeniyle öğretmenleri ile birlikte bir dizi etkinlik hazırladı. Okul bahçesinde hazırlanan Çanakkale Zaferi'nin simgesi Seyit Onbaşı, top arabası ve maket çalışmaları büyük ilgi gördü. Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem, "Çanakkale, Türk milletinin altın harflerle yazdığı bir destandır. Tüm yokluklara ve karşı tarafın silah üstünlüğüne rağmen kahraman Türk Askeri Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır" dedi. Okulun tiyatro salonunda devam eden törenlerde coşku, gurur, hüzün ve gözyaşı bir aradaydı. Lise ve ortaokul öğrencilerinin yaptıkları sunumlarda 103. yılı idrak edilen Çanakkale Zaferi ile ilgili türküler seslendirildi, şiirler okundu, oratoryo, drama ve dans gösterileri sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler saygıyla anıldı.
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Altın harflerle yazılan destan: Çanakkale
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