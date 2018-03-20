Altınözü’nde okuma yazma seferberliği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan okur-yazarlık seferberliği projesi kapsamında, Altınözü Büyükburç İlkokulu'nda eğitim alan vatandaşları, Kaymakam Bülent Uygur, Belediye Başkanı Sayın Rıfat Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ziyaret etti. Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından yürütülen okuma yazma seferberliğinin ardından, ilçeye bağlı mahallelerde okumayazma kursları verilmeye başlandı. Başlatılan okur yazarlık seferberliği projesi ile 31 kurs açılarak, 311 kursiyere okuma yazma öğretme faaliyetleri başladı. Birinci kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanan kursiyerlerin, okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmeleri sağlanacak. Kaymakam Bülent Uygur, "Altınözü Kaymakamlığı olarak kampanyaya tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.Okur-yazar oranının daha ileriyle götürülmesi için büyük çaba sarf edeceklerini belirten Kaymakam Uygur, "Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşların 1. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmelerini sağlayacak olan 2. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için hepimize çok büyük görevler düşüyor" diye konuştu.