Amatörde şampiyon Kiremithane

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Adana'daSüper Amatör Küme'de Kiremithanespor şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Hadırlıgücü'nü 4-0 yenerek 53 puana ulaşan Kiremithane mutlu sona ulaştı. Kulüp Başkanı Veysel Susar, "Sezon başından itibaren zorlu rakiplerimiz ile giriştiğimiz şampiyonluk mücadelesinde mutlu sona ulaştığımız için sevinçliyiz. Bölgesel Amatör Lig (BAL) tüm Kiremithane'ye hayırlı olsun. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Teknik direktör Burhan Sürer ise camianın kenetlendiğini ve başarıya ulaştıklarını söyledi.