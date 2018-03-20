Çok katlı otoparkla park sorunu bitecek

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ta otopark sorununu çözmek içinBüyükşehir Belediyesi tarafındaninşa edilen Arasa Çok KatlıOtopark'ta son düzenlemeleryapılıyor. Şehrin merkezinde bin500 araç kapasiteli, 40 bin metrekareinşaat alanı olan, içerisindeengelli park alanları, elektronikpark göstergeleri, kameralıgüvenliği, mescidi bulunacakolan otoparkta aynı zamandaŞazibey Camisi yol kotundanve alt yol kotundan giriş çıkışıverildi. Modern mimari yapıyasahip otopark araç giriş çıkışları,araç tanıma sistemleri, her kattaboş-dolu otopark sayısı gibi özellikleresahip olacak. Otoparkınson katı meydan olabilecekşekilde dizayn edildi.Arasa Otopark A, B ve Colmak üzere üç bloktan oluşmaktaolup, bloklar 4'er katlı, rampalarıise beş katlı olarak yapıldı.İnşaat çalışmalarında sona gelinenArasa Çok Katlı Otopark'tabir taraftan dış giydirme çalışmalarıtamamlanırken, bina içidüzenlemeler ve çevre düzenlemeçalışmaları devam ediyor.