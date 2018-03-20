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Çok katlı otoparkla park sorunu bitecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından otopark sorununu çözmek için yapımına başlanan Arasa Çok Katlı Otopark’ta son düzenlemeler yapılıyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Çok katlı otoparkla park sorunu bitecek
Kahramanmaraş'ta otopark sorununu çözmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Arasa Çok Katlı Otopark'ta son düzenlemeler yapılıyor. Şehrin merkezinde bin 500 araç kapasiteli, 40 bin metrekare inşaat alanı olan, içerisinde engelli park alanları, elektronik park göstergeleri, kameralı güvenliği, mescidi bulunacak olan otoparkta aynı zamanda Şazibey Camisi yol kotundan ve alt yol kotundan giriş çıkışı verildi. Modern mimari yapıya sahip otopark araç giriş çıkışları, araç tanıma sistemleri, her katta boş-dolu otopark sayısı gibi özelliklere sahip olacak. Otoparkın son katı meydan olabilecek şekilde dizayn edildi. Arasa Otopark A, B ve C olmak üzere üç bloktan oluşmakta olup, bloklar 4'er katlı, rampaları ise beş katlı olarak yapıldı. İnşaat çalışmalarında sona gelinen Arasa Çok Katlı Otopark'ta bir taraftan dış giydirme çalışmaları tamamlanırken, bina içi düzenlemeler ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
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Çok katlı otoparkla park sorunu bitecek
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