Çok katlı otoparkla park sorunu bitecek

Kahramanmaraş'ta otopark sorununu çözmek için
Büyükşehir Belediyesi tarafından
inşa edilen Arasa Çok Katlı
Otopark'ta son düzenlemeler
yapılıyor. Şehrin merkezinde bin
500 araç kapasiteli, 40 bin metrekare
inşaat alanı olan, içerisinde
engelli park alanları, elektronik
park göstergeleri, kameralı
güvenliği, mescidi bulunacak
olan otoparkta aynı zamanda
Şazibey Camisi yol kotundan
ve alt yol kotundan giriş çıkışı
verildi. Modern mimari yapıya
sahip otopark araç giriş çıkışları,
araç tanıma sistemleri, her katta
boş-dolu otopark sayısı gibi özelliklere
sahip olacak. Otoparkın
son katı meydan olabilecek
şekilde dizayn edildi.
Arasa Otopark A, B ve C
olmak üzere üç bloktan oluşmakta
olup, bloklar 4'er katlı, rampaları
ise beş katlı olarak yapıldı.
İnşaat çalışmalarında sona gelinen
Arasa Çok Katlı Otopark'ta
bir taraftan dış giydirme çalışmaları
tamamlanırken, bina içi
düzenlemeler ve çevre düzenleme
çalışmaları devam ediyor.