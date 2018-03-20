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Din görevlilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narko Rehber Projesi kapsamında din görevlilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:12
Din görevlilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Kahta ilçesinde görev yapan din görevlilerine, toplumun uyuşturucu ile mücadelede farkındalığının artırılması amacıyla eğitim verildi.

Kahta ilçesinde 374 din görevlisinin katıldığı eğitimde, uyuşturucu ile mücadelenin önemi, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, bağımlı şahısların topluma kazandırılması konuları anlatıldı.

Narko Rehber Projesi kapsamında toplumun uyuşturucu ile mücadelede daha etkin katılımının sağlanması amacıyla Polis Memuru Mehmet Kılboz tarafından eğitimler ve toplantıların devam edeceği vurgulandı.

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Din görevlilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı
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