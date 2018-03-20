Gaziantep zabıtasına Tüketici Özel Ödülü

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Gümrükve Ticaret Bakanlığı 21'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın denetim faaliyetleri, 'Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Bülent Tüfenkci, tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması noktasında etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den, 'Tüketici Özel Ödülü'nü aldı.