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Gaziantep zabıtasına Tüketici Özel Ödülü

TAHİR AŞKIN KISACIK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Gaziantep zabıtasına Tüketici Özel Ödülü
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 21'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın denetim faaliyetleri, 'Tüketici Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakan Bülent Tüfenkci, tüketicilerin sağlık ve güvenliğiyle ekonomik çıkarlarının korunması noktasında etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den, 'Tüketici Özel Ödülü'nü aldı.
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Gaziantep zabıtasına Tüketici Özel Ödülü
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