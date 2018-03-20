Gülnar’dan Afrin’e 7 ton kuruyemiş

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'in Gülnar Kaymakamlığı ve Gülnar Belediyesi tarafından, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görevli askerlere manevi destek ve enerji vermesi amacıyla vatandaşlardan toplanan 7 ton kuruyemiş Afrin'e gönderildi. Vatandaşların adeta seferber olduğu kampanyada, askerlerimize gönderilmek üzere, ilçede yetişen üzüm ve iç bademler 100'er gramlık olarak paketler halinde özenle hazırlandı. Hazırlanan paketlerin Afrin'e göndermek için ilçede Kaymakamlık ve belediye tarafından tören düzenlendi. Törenden önce vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı'na kadar yürüyüş yaptı.Mehmetçiğe manevi destek vermek amacıyla kampanyayı gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Ekrem Güngör, "Bu millet 15 Temmuz'da ihaneti gördü. Kendi uçaklarıyla bombalandı ve 250 şehit verdi ama yine de yılmadı. Düşmanın önüne Ömer Halisdemir oldu. 100 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele artık yeter diye kükreyen bu aziz millet, bugün Afrin'de sınırımızda kaleler kuran, tüneller açan, bombalar yığan, TIR'larla sınırımıza gelen 30 bin haini bertaraf edecektir. Şunu bilsin ki gafiller eğer yarın söz konusu Vatan olursa 250 bin Gülnarlı göreve hazırdır" dedi.Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel de, kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, "Biz bir olduğumuz zaman, iri olduğumuz zaman, diri olduğumuz zaman hiçbir güç bizi alt edemez. Askerlerimiz Afrin'in merkezine de girdi ve orada bulunan Müslüman din kardeşlerimizi kurtardı. Türk Askeri Afrin'e vatan elde etmek veya toprak kazanmak için girmedi. Mazlumların din kardeşlerimizin elinden tutmak için orada. Biz de yorulan Mehmetçiklerimize enerji versin diye kuruyemiş gönderdik" diye konuştu.