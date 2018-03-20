Gülşen’in ifadesi 7 sanığı müebbet hapisten kurtardı

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Adana'da kuaför Oğuzhan Ekinci'nin (34) filmlere konu olabilecek cinayetiyle ilgili mahkeme kararını verdi. Haksız tahrikle 8 ile 17 yıl arasında hapis cezası alan 7 sanığı ömür boyu hapisten, iddianamede 'ölü' kabul edildikten 10 yıl sonra ortaya çıkan Gülşen Yüksel'in (37) ifadeleri kurtardı. Mahkeme heyeti, kadının ağabeyleri Cengiz ve Muhammet Ali Yüksel'i haksız tahrik indirimi ile 17'şer yıl, cinayete yardım ettikleri öne sürülen 5 kişiyi ise 8 ile 10 yıl arasında hapse mahkum etti.14 Temmuz 2006'da meydana gelen olay iddianameye göre şöyle gelişti: Gülşen Yüksel ile Oğuzhan Ekinci evlenmeye karar verdi. Ağabey Cengiz Yüksel karısı Emine, kardeşleri Bülent, Muhammet Ali evlilik kararına karşı çıkarak öldürme planı yaptı. Cinayet sürecinde onlara arkadaşları olan 10 şüpheli yardımcı oldu. Oğuzhan işkence yapılarak öldürüldü ve gömüldü. Gülşen kayboldu. 10 yıl sonra aile fertleri ile 14 kişiye, 2 kişiyi öldürmekten dava açıldı. Yargılama sürerken iddianamede 'ölü' kabul edilen Gülşen Yüksel, duruşmaya katılarak olayın mağduru olduğunu söyledi. Oğuzhan'ın tehdit ve tacizlerine maruz kaldığını öne süren Yüksel, "Benimle zorla birlikte oldu. Baskıları yüzünden intihara teşebbüs ettim. Tehditkâr mektuplarla para istiyordu. Mersin'de kız kardeşimin yanında kaldım. Olayı televizyondan örgendim" dedi. Mahkeme, kadının ifadelerini haksız tahrik saydı. Cezaları az bulan ölen gencin annesi Hatice Kılıç, kararı temyiz edeceklerini söyledi.