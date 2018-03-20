Hakkari’de kadın girişimci iş yeri açtı

Kadın girişimci Gülüzar Özdemir tarafından çevre yolu üzerinde hizmete açılan 'Gül Bayan Kuaförü'nde üç kişi istihdam edildi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hilal Turğay ile birlikte iş yerinin açılışını gerçekleştiren Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş, işsizliğin yoğun olduğu Hakkari'de bu tür iş yerlerinin açılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Taş, "Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası olarak göreve geldiğimiz zaman 80 ilde KOSGEB vardı. Ancak Hakkari de yoktu. Bizim hedeflerimizden biri KOSGEB'in Hakkari'ye getirilmesiydi. Yoğun çabalarımız sonucu KOSGEB İl Müdürlüğünü kurduk" dedi.

Gül Bayan Kuaförü adlı işletmeyi vatandaşların hizmetine sunan Gülüzar Özdemir isimli kadın girişimci ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, iş yerinde üç kişinin istihdamını sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Açılışa HATSO Meclis Başkanı Nazım Demir, KOSGEB Hakkari İl Müdürlüğü Uzmanı Ziya Ökdemir, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, VEDAŞ yetkilileri ile çok sayıda davetli katıldı.

