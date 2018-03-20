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Türkiye Halat Çekme Federasyonu (THÇF) Mersin'in Erdemli ilçesinde kuruldu. Federasyon ilk etkinliğinde Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin Ortaokulu'nda önce ilk ve ortaokul öğretmenlerini, ardından öğrencileri yarıştırdı. Yarışmada öğretmenler ve öğrenciler yarıştı, diğer öğrenciler ise öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarına tezahürat yaparak destek verdi.Yarışmada öğretmenler berabere kalırken öğrenciler ise grup birinciliği için ter döktü. Dereceye giren 5-6 sınıf öğrencilerine madalyaları verilirken birinci gelen kız ve erkek öğrenciler diğer okulların birincileri ile mücadelede etmeye hak kazandı. Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, federasyonu 2017 yılında Erdemli'de kurduklarını belirterek, amaçlarının ata sporu olan halat çekmeyi yaygın hale getirmek olduğunu söyledi.Halat Çekme sporunun aynı zamanda ata sporu olduğunu ve bu sporun Türkiye'de bilinmesine rağmen resmi statüsünün bulunmadığına dikkat çeken Aldemir, "Halat çekme sporu uluslararası olimpik statüsü olan bir spor. Dünya, Avrupa şampiyonası olan bir spor dalı. Bizim ata sporumuz olmasına rağmen bu sporu ne yurt içinde ne de yurt dışında temsil ediyoruz. Bu yüzden federasyon kurduk ve halat çekme sporunu tanıtmayı hedefledik" dedi.