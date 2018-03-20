Lise öğrencilerinden ‘Bedrin Aslanları’

BUGÜN NELER OLDU

Adana Dr. Feyyaz Etiz ve Sıtkı Kulak Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü nedeniyle Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde 'Bedrin Aslanları' oyununu sahneledi. Öğrenciler sahne performansıyla gerçek tiyatrocuları aratmazken, oyunda Çanakkale Zaferi'ni Türk milletinin nasıl kazandığı gözler önüne serildi. Davetliler oyun sonunda öğrencileri ayakta alkışladı. Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Serdar Aydınlı, "Bu tür etkinliklerde amacımız bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle gençlerimize milli ve manevi değerler aşılamak" dedi.