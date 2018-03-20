Minik kemancıya iki ödül birden

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Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim gören 12 yaşındaki keman sanatçısı İdil Olğar, Geçtiğimiz hafta Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen PhDr Josef Micka Uluslararası keman yarışmasında İdil, kendi kategoride ikincilik elde etti. PhDr Josef Micka adına düzenlen özel ödülün sahibi de İdil Olğar oldu. Henüz altı yaşındayken Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünü yarı zamanlı olarak kazanan İdil, İsabelle Kollo ile çalışmaya başladı. 10 yaşında ise tam zamanlı olarak konservatuara girmeye hak kazandı. İlk solo konserini 2016 yılında Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile veren Olğar, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının düzenlediği Ulusal Genç Yetenekler Yarışması'nda İDSO ile solist olarak çalmaya hak kazandı.