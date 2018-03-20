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Minik sporcular birincilik için karşılaştı

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Minik sporcular birincilik için karşılaştı
Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanlığınca organize edilen Okullar Arası Çanakkale Şehitlerini Anma Badminton Turnuvası'na 25 okuldan 125 minik sporcu katıldı. Çekişmeli müsabakaların yapıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllerini Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serhat Polat, Türkiye Okul Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Göktuğ Akdoğan ve veliler karşılaşmaları heyecanla izledi. Turnuvada kızlarda şampiyonluk ipini Namık Kemal Ortaokulu göğüslerken, erkeklerde ise zirvenin sahibi Mehmet Akif İnal Ortaokulu oldu.
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Minik sporcular birincilik için karşılaştı
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