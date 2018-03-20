Müftü Rıfat Çevik boşanmalara dikkat çekti

Son yıllarda boşanma oranlarının büyük oranda artmasının nedenlerin başında, ailelerin kuran ve sünnetten uzak olmasından kaynaklandığını belirten Müftü Rıfat Çevik, çocukların kalpleri ve bakış açılarının gelişmesi için sadece dengeli beslenme yetmediğini, onlara aynı zamanda Kuran'ın mesajlarının da anlatılması gerektiğini vurguladı.

Evliliğin, kısa bir süreliğine değil ömür boyu beraber olmayı gerektiren bir olgu olduğunu vurgulayan Müftü Çevik, "Aile mefhumunun içine baktığımızda sorumluluk baba, anne ve çocuklara düşüyor. Herkes üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmekle aileler mutlu mesut bir yuvaya dönecektir. Evlenildiğinde, kısa bir süreliğine değil de ömür boyu beraber olmayı gerektiren bir olgu olduğunu düşünerek evlenmemiz gerekiyor. Evliliklerde şartlar zorlaştırılmaması gerektiği gibi boşanmalarda da basit bahanelerden dolayı aileler boşanıp, bölünmemelidir çünkü aile bozulup fesada uğradığında bütün toplumun bozulduğunu ya da fesada uğradığını görüyoruz" dedi.

Ailenin aynı zamanda bir fedakarlık, cennete götüren yol ve dünyada yaşanılan en güzel ortam olduğunu belirten Müftü Çevik, "Bu çerçevede ailemizdeki sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Boşanma gereklerine baktığımız zaman birçok sebep etken olmaktadır. Bu etkenlerden bir tanesi de kuran ve sünnetten uzak, kendi değerlerimizden uzaklaşmış olan aileler olduğunu görüyoruz. İslam'ın hakim olduğu ailelerde de boşanmalar olmaktadır. Ağırlıklı olarak manevi değerlerimizden uzaklaşan ailelerden daha fazla boşanmaların olduğunu görüyoruz. Çocuklarımıza, küçük yaşlarda bu noktada eğitim verilmesi gerekiyor. Hak hukuktan ziyade sevgi ve saygıyla bina edilmiş olan kuran ve sünnetteki bir aile örneğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Maneviyattan uzaklaştıkça hem dünyevi hem de uhrevi huzurumuzu kaybediyoruz. Çocuklarımızın kalpleri ve bakış açılarının gelişmesi için sadece dengeli beslenme yetmez. Onlara aynı zamanda Kuran'ın mesajlarını da anlatmalıyız. Böylece boyları büyürken ruh sağlığı ve kişilik gelişimleri de dengeli olur. Kuranın öğütlerinin anlatıldığı ve yaşandığı aileler sağlıklı ve huzurlu olur" ifadelerini kullandı.