Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Periler Mersin’i geçti

Periler Mersin’i geçti

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Periler Mersin’i geçti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Mersin Büyükşehir Beledilyespor'u 58-56 mağlup ederek liderliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi'nde büyük sevinç yaşanıyor. Güçlü rakibi karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyan potanın perileri son saniyelerdeki oyunuyla sonuca gitti. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Mersin karşısında zor anlar yaşadık. Rakibimiz de bizim gibi Avrupa'da başarılı maçlar çıkarttı. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Periler Mersin’i geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN