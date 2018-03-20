Periler Mersin’i geçti

BUGÜN NELER OLDU

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda Mersin Büyükşehir Beledilyespor'u 58-56 mağlup ederek liderliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi'nde büyük sevinç yaşanıyor. Güçlü rakibi karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyan potanın perileri son saniyelerdeki oyunuyla sonuca gitti. Başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Mersin karşısında zor anlar yaşadık. Rakibimiz de bizim gibi Avrupa'da başarılı maçlar çıkarttı. Sonuç olarak kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. Sahada aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum" dedi.