Restoratörler mozaiği inceledi

M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığının beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent'teki nekropol alanında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan 155 metrekarelik dev mozaik yeniden gün yüzüne çıktı. 2009 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü öncülüğünde yapılan kazılarda ana kaya oyularak yapılan tapınak ve 155 metrekare büyüklüğünde çeşitli figürlerin bulunduğu mozaik bulunmuştu. Mozaik güvenlik ve koruma amaçlı olarak üzerine tekstil malzemesi serilerek, toprakla kapatılmıştı.

Roma dönemine ait olduğu tespit edilen mozaiğin orta ana sahnesinde asma dalı, üzüm taneleri, otlayan geyi, horoz, tavuk, telli turna bulunuyor. Mozaiğin yan çerçevelerinde ise altıgen, baklava dilimi, kalp ve üç boyutlu küre figürleri yer alıyor. Mozaik büyüklüğü bakımından bu güne kadar bölgede bulunan en büyük mozaik olma özelliğini taşıyor.

Perre Antik Kenti Çevre Düzenlemesi ve Uygulamaları Projesi kapsamında mozaiğin bulunduğu alanı kaplayacak şekilde çelik konsorsiyum yapıldı. İçerisine yürüyüş yolu yapılan mozaikli alandaki çalışmalarda sona gelindi. Müze Müdürlüğü ekipleri koruma evinin yapılmasının ardından mozaiğin üzerine açarak, kaba temizliğini tamamladı.

Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri mozaikli alanda incelemede bulundu.

Mozaikli alan ile ilgili rapor tutan ekipler daha sonra restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapacak ve mozaik turizme açılacak.