Sağlam çıkarız

BUGÜN NELER OLDU

Çaykur Rizespor deplasmanından bir puan koparan Adanaspor milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Yarına kadar izin yapacak olan turuncu-beyazlı ekibin teknik adamı Eyüp Arın, takımının Karadeniz'de oynadığı son maçta ortaya koyduğu performansı beğendiğini belirterek, "Bunu sürdürmek için çalışacağız. Artık her maç tehlikeli ama bu fırtınadan Adanaspor sağlam çıkacak" dedi.Artık ligde geri kalan maçların çok kritik ve zorlu geçeceğinin altını çizen Arın, "Önümüzde Samunspor ile oynayacağımız bir maç var. Sakat oyuncularımızın yavaş yavaş iyileşmesi beni sevindirdi. Cezalı Roni dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Bu iki haftayı bol bol çalışarak geçirip galibiyet arayacağız" diye konuştu.Futbolcularıyla Rize maçı sonrasında bir toplantı yaptığının altını çizen teknik adam Eyüp Arın, "Eksiklerimizi hatalarımızı masaya yatırdık. Zorlu bir sürece girdiğimizi belirttim. Onlarda bana gerekli sözü verdiler. Adanaspor'un bu kadrosuyla buraya yakışmadığını ifade ettim. Bundan sonra her şey daha farklı olacak" şeklinde konuştu.