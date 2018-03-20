Şahinbey’de modern konutlar yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Dokuz ayrı bölgede kentsel dönüşüm yapan Şahinbey Belediyesi bugüne kadar 10 bini aşkın konut yaparak binlerce vatandaşı gecekonduda yaşamaktan kurtardı. Kentin tarihi bölgelerini de kapsayan dönüşüm çalışmalarıyla büyük bölümü çarpık yapılardan oluşan ilçeyi modern ve yaşanabilir bir duruma getirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Dönüşüm devam edecek" dedi.Kentsel dönüşüm çalışmaları için bugüne kadar 598 milyon 311 bin lira harcadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Devam eden çalışmalarımız kapsamında risk altındaki 7 bin 519 evi kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Geçmişte kaçak ve sorunlu yapılan binaları yıktığımız gibi yeni kaçak yapılara da izin vermiyoruz. Şimdiye kadar bin 107 kaçak yapı ve metruk binayı da yıkarak çarpık yapılaşmayı engelledik" diye konuştu. En önemli dönüşümü Özdemirbey Caddesi üzerinde yaptıklarını söyleyen Tahmazoğlu, "Daha önce 2 şeritli olan caddeyi yıkım sonrasında 6 şeride çıkardık. İlk etabı hizmette, ikinci etabında ise asfaltlama aşamasına geldik. Gaziantep kalesi yakınındaki Yazıcık mahallesindeki eski evleri istimlak edip tarihiyi dokuya uygun, 2 katlı binalardan oluşan 164 konut yaparak hizmete sunduk" dedi.Tahmazoğlu, "Çamlıca, 300 Evler, Etiler, Yeşilvadi, Perilikaya, Kahvelipınar ve Kıbrıs mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yapılan konutların yanı sıra yeni imara açtığımız Mavikent mahallesindeki konutlarla birlikte toplam 10 bin 414 konutu tamamlayarak kamulaştırılan ev sahiplerinin yanı sıra gazi ve şehit yakınları, engelliler, yaşlılar ve dar gelirli ailelere uygun koşullarla verdik" diye konuştu.