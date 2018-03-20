Sivaslılar YDÜ’yü ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

Sivas Belediyesi ile Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve Kurucu Rektör Suat İ. Günsel'i ziyaret etti. YDÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarete, Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Ceyhan ve Ahmet Özaydın ile Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal başkanlığındaki heyet katıldı. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, "Sizleri bunca yıl sonra değişmiş bir Kıbrıs'ta ağırlamak bizler için mutluluk verici. 44 yıl önce buraya savaşmak, bir milletin özgürlüğünü tesis etmek için geliyordu gençlerimiz. Bugün ise aynı yaşlardaki gençlerimiz burada tahsil almak, doktor olmak, mühendis olmak için geliyor" dedi. ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Suat İ. Günsel de, "Siz burada soydaşlarınızın zor döneminde canınızdan can vererek devlet sahibi yaptınız" dedi