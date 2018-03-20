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Sporculardan Başkan Toprak’a plaket

Adıyaman’ın Kahta Kubilay Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a plaket verdi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 14:32
Sporculardan Başkan Toprak’a plaket

Türkiye Basketbol Yarı Finalinde bölgeyi temsilen 23-26 Mart tarihlerinde müsabakalara katılacak olan Kubilay Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Kahta Belediye Başkanı Abdurahman Toprak'ı makamında ziyaret ederek, kendilerine verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim etti. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Adıyaman tarihinde İlk kez bir kız basketbol takımının Türkiye yarı finallerine katılacak olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bizler her zaman sporcularımızın yanındayız. Sporcularımıza bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz. Sporcularımızı ve öğretmenlerini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyarette Kubilay Ortaokulu Müdürü Ahmet Karababa, Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Osman Uluçay ve Kubilay Ortaokulu Kız Basketbol Takımı sporcuları yer aldı.

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