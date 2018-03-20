Sprey verilip gönderildi şeker komasına girdi

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Osmaniye'ninKadirli ilçesinde, halsizlik titreme ve yüzde çıkan yaralardan dolayı gittiği devlet hastanesinde ağız spreyi verilip evine gönderilen 12 yaşındaki Doğukan Doğru'nun 1 gün sonra şeker komasında olduğu anlaşıldı. Gaziantep'e sevk edilen küçük çocuk 20 gün kaldığı komada 2 defa kalbi durmasına rağmen hayata tutunmayı başardı.Hüseyin ve Hatice Doğru çiftinin 12 yaşındaki oğlu Doğukan Doğru, 26 Ocak akşamı Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan tahlil ve muayenenin ardından küçük çocuk ağız spreyi ve ağrı kesici ilaçtan oluşan reçete yazılıp evine gönderildi. Daha da kötüleşen Doğukan, Gaziantep Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Şekeri 800 olduğu anlaşılan küçük çocuk burada 20 gün komada kaldı. 2 defa kalbi duran Doğukan doktorlarında çabasıyla yaşam savaşını kazanarak komadan çıktı. Anne Hatice Doğru, "Acil serviste oğlumu kadın bir doktor muayene etti. Reçetede erkek doktor ismi yazıyor. Biz bu durumu şikayet ettik. Oğlum ömür boyu ilaç kullanmaya mahkum oldu" dedi. Hastane yetkilileri de konunun araştırıldığını söyledi.