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Zeytin Dalı Bisiklet Turu

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Zeytin Dalı Bisiklet Turu
Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale ve Afrin şehitleri anısına Zeytin Dalı Bisiklet Turu gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan bisikletleriyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan hareket eden sporcular, yaklaşık 25 kilometre yol kat ederek Şahinbey Anıtı'na ulaştı. Sporcular burada, Çanakkale ve Afrin şehitleri için dua etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Zeytin Dalı Bisiklet Turu'nu, Çanakkale ve Afrin'de şehit olan askerleri anmak ve harekata destek olmak için düzenlediklerini belirtti. Bu vesileyle şehitleri andıklarını vurgulayan Demir, "Gaziantep'te büyük bir bisiklet etkinliği oldu. Burada engelli ve engelsiz sporcularımız vardı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.
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Zeytin Dalı Bisiklet Turu
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