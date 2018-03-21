220 sporcu mindere çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Gençler (A) Serbest ve Grekoromen Güreş İl Birinciliği tamamlandı. Asım Savaş Spor Salonu'nda müsabakalara 36 okuldan 220 sporcu katıldı. Mevlüt Yastı, Orhan Balkaya, Batuhan Akkuş, Emre Çetin, Ahmet Çoban, Mustafa Çelikkıran, Metehan Toycu, İbrahim İnceler, Umutcan Ayyıldız, Uğur Ateş, Can Gönül, Sadık Sarıkurt, Ali Güvendik, Doğan Kalem, Ahmet Kurt, Sami Atiz, Batuhan Topaloğlu ve Esad Yavuzarlan kilolarında dereceyle girdi.