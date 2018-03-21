Ağabey katili çocuğa 10 yıl hapis cezası

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Adana'da kendisine kötü davrandığını ileri sürdüğü ağabeyi Engin Okumuş'u tüfekle öldüren 15 yaşındaki A.O.'nun yargılaması sona erdi. Kendisini ve ailesini sürekli darp ettiğini iddia ettiği ağabeyini korkutmak isterken öldürdüğünü ileri süren yaşı küçük sanık, "Pişmanım" dedi. Anne ve babanın şikayetçi olmadığı çocuk önce ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Hakkında haksız tahrik, yaş küçüklüğü ve iyi hal uygulanan sanığın cezası 10 yıla indirildi. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.O. ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, "Uyuşturucu kullanır, bana da sattırmak isterdi. Olay günü de bu yüzden darp edildim. Eve gittiğimde babamla tartışırken gördüm. Elini kaldırınca korkutmak için 2 kez ateş ettim. Pişmanım" dedi.