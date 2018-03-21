Arıtaş’tan TSK’ya 15 günde 125 bin TL

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Kahramanmaraş'ınAfşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi sakinleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için 15 günde topladıkları 125 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Arıtaş Mahallesi'nde vatandaşlar, Afrin'de görev yapan güvenlik güçlerine destek amacıyla, 15 gün önce kampanya başlattı. Vatandaşlardan bazıları parmağındaki yüzüğü, bazıları da küçükbaş hayvanını satarak kampanyaya destek verdi. 15 gün sonunda toplanan 125 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın hesabına yatırdı. Vatandaşlar daha sonra Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan'ı makamında ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Mehmet Candemir de vatandaşların koyununu, kuzusunu satarak, cebindeki harçlığı ile Mehmetçik'e destek verdiğini söyledi. Vatandaşlardan Ömer Candemir ise mahalle olarak tek yürek olduklarını anlatarak, "Ordumuz savaşta, 'Benim parmağımdaki yüzüğün ne gereği var' deyip, paraya dönüştürerek bizlere teslim eden teyzemiz oldu" diye konuştu.