‘Bilgiye hâkim olan dünyaya efendi olur’

BUGÜN NELER OLDU

Erdemliİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kod Erdemli' projesinin başlama etkinliği Tabureli Mahallesi'nde Şehit Ali İhsan Öğer Ortaokulu'nda düzenlenen törenle yapıldı. Kodlama eğitiminin verildiği laboratuvarda incelemelerde bulunan Kaymakam Avni Kula, "Bilgi çağındayız ve dünyada bilgiye hakim olan efendi oluyor. Onun için çok çalışıp hem kendi geleceğimizi hem de ülkenin geleceğini daha iyi yerlere getirebilmek için çaba göstermeliyiz" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin de yaptığı konuşmada, "Kod Erdemli" projesini hayata geçirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Pilot uygulama olarak ilçe genelinde 11 okulda bin 150 öğrenci ile başlayan 'Kod Erdemli' projesi, gönüllü okulların katılımıyla 23 okul ve 3 bin 153 öğrenci ile devam ediyor.