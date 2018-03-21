Bilişim teknolojisi gastronomi ile buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

HasanKalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Üniversitesi ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından düzenlenecek Hackathon'un teması 'gastronomi' olarak belirlendi. "Gastrobilişim" adı ile gerçekleştirilecek etkinlikte, Gaziantep'in zengin gastronomi kültürünün bilişim teknolojileri ile desteklenmesi, yeni yazılım ve donanımların geliştirilerek şehrin tanıtımına katkıda bulunulması amaçlanıyor. 30 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek ve 48 saat sürecek olan, takımlar halinde maksimum 45 kişinin katılması planlanan programa, etkinlik teması ile ilgili tecrübe paylaşımların yapılacağı panel ile başlanacak. Program esnasında temel ihtiyaçların yanı sıra, ihtiyaç duyulması halinde gerekli teknik teçhizat, kırtasiye ekipmanları ve danışman desteği sağlanacak. Çoğunluğu Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan katılımcılar, uzmanlar tarafından profesyonel iş hayatında karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirilecek.