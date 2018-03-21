Borç cinayetine 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

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Adana'da geçtiğimiz yıl Ocak ayında 14 bin TL borcunu ödemediği iddiasıyla silahlı saldırı sonucu öldürülen Gökhan Toksöz'ün (32) katil zanlıları Orhan Kemal Tuzlu ve Emirhan Açık 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilirken, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuklu sanıklar Emirhan Açık, Orhan Kemal Tuzlu ile başka suçtan tutuklu olan Mehmet Ali Tuzlu ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Orkun Tuzlu, Çağrı Akar, Onur Gün ise gelmedi. Sanıklar haklarındaki suçlamayı kabul etmedi. Duruşma savcısı, Orhan Kemal ve Emirhan Açık'ın fikir ve eylem birliği içerisinde cinayeti işlediklerini belirtip, cezalandırılmalarını istedi. Savcı, suçlamayı kabul etmeyen diğer sanıkların ise suça yardım ettikleri yönünde delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Orhan Kemal Tuzlu ve Emirhan Açık'ı 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum ederken, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.