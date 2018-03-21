BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediyesi, Yüreğir İlçe Müftülüğü ile birlikte Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şehitlere Saygı Programı düzenledi. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çanakkale'nin tarihinin şanla şerefle, bir milletin dünyaya meydan okuduğu yer olduğunu belirterek, "Çanakkale yeniden dirilişin adıdır. Bu topraklarda huzur içerisinde yaşamamızı aziz şehitlerimize borçluyuz. Kanları ile bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.Afrin'den gelen güzel haberin 18 Mart'ı daha anlamlı kıldığını ifade eden Çelikcan, "103 yıl önce Çanakkale'de destan yazan Mehmetlerin torunları bugün de Afrin'de destan yazdılar. Aynı ruh, aynı iman, aynı duygularla gelen bu zaferi bizlere armağan eden Mehmetçiğimizi kutluyor, bu uğurda can veren şehitlerimize rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.Etkinliğe davet edilen 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in babası Hüseyin Halisdemir'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Başkan Çelikcan, Yüreğir İlçe Müftüsü Celal Büyük ile birlikte Hüseyin Halisdemir'e kültürevlerinde hazırlanan tablo takdim etti. Mehter gösterisi, ilahiler, ünlü hafızlardan okunan Kuran'ı -Kerim tilavetleri ve günün anlamına binaen yapılan konuşmaların ardından Bor İlçe Müftüsü Cafer Kılınç'ın yaptığı dua ile program sona erdi.