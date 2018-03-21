Çocukların adalete erişimi kolaylaşmalı

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ev sahipliğinde 'Uluslararası Koruma Kapsamındaki Refakatsiz Çocuklar İçin Adalete Erişimin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında hakim, Cumhuriyet savcısı ve avukatlara yönelik eğitim programı düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çocukların korunması noktasında çalışmalar yapacaklarını söyledi.Türkiye Adalet Akademisi ile İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen ve geçen yıl kasım ayında başlayan proje çerçevesinde, Adana ile ilçe adliyelerinde çalışan çocuk ve aile mahkemeleri hakimleri ile bu alanda görev yapan Cumhuriyet savcıları ve avukatlara eğitim verildi.Tüm çocukların yasal olarak güçlenmesi ve çocuğa duyarlı bir çerçevenin uygulanması için gayret gösterdiklerini kaydeden Yeldan, "Çocukların mağduriyeti, istismarı ve suça sürüklenmemesi noktasında sonuç alacak hamleler yapmak için, hep beraber değerlendirmede bulunmak durumundayız" dedi. Katılımcılar, çocukların adalete erişimi ve adli yardım konusunda sunum yaptı.