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DEAŞ’lı Rus teröriste 12 yıl hapis

ZİYA RAMOĞLU
NAZAN ERDEM ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018
DEAŞ’lı Rus teröriste 12 yıl hapis
Adana'da İncirlik Üssü ve Alevi derneklerine saldırıyı yapmayı planlarken yakalanan Rus vatandaşı DEAŞ terör örgütü üyesi Renat Bakıev (23) 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Adana Emniyet Müdürlüğü 155 polis imdat hattını arayan bir vatandaş, Rus uyruklu gencin eşkalini vererek, alevi derneklerini bombalayacağı ihbarında bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanığı takibe alıp, yakaladı. Hazırlanan iddianamede sanığın DEAŞ'ın saldırı yapılması yönündeki talimatları doğrultusunda İncirlik Üssü'ne ve İmam Ali Ehlibeyt Alevi Derneği'ne saldırı için keşif yaptığı belirtildi. Bir başka operasyonda ABD Konsolosluğu'na yönelik saldırı hazırlığındayken yakalanan 4'ü Türk, 15'i Suriyeli 19 kişinin, 13 gün süren sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriyeli Ahmet Kassap'ın (soldaki), DEAŞ'ın tank bakım ve onarımını yapıp, çatışmalarda tank kullandığı, Ziyad Ömer'in (sağdaki) de iç savaş öncesinde ülkesinde polis olduğu ortaya çıktı.
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DEAŞ’lı Rus teröriste 12 yıl hapis
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