Denizde çekişme

Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) il programında yer alan Hatay İl Birinciliği 2. Ayak Yarışları, İskenderun Yelken Kulübü'nde yapıldı. İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, farklı okulların öğrencilerinden oluşan 30 sporcu katıldı.
Sporcular, iki gün süren organizasyonda optimist, optimist junior ve laser 4.7 sınıflarında mücadele etti. Kaymakam
Recep Soytürk, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ali Ferit Gündel de botlara binerek sporcuları takip etti. Yelkenciler İskenderun Körfezi'ne açılırken, İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de sporcuların güvenliği için görev yaptı. RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Saatteki hızı 10-12 knot arasında değişen rüzgarlı havada yapılan yarışlarda, sporcular en iyi dereceyi elde etmek için dalgalarla mücadele verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ve zaman zaman zor anlar yaşayan sporculara, parkurdaki görevliler ve antrenörleri yardımcı oldu.
İskenderun Yelken Kulübü Antrenörü Gökhan Durkal, rüzgarın yelken sporu için çok elverişli olduğunu ve sporcuların güzel yarışlar yaptığın söyledi. GELİŞME VAR
Organizasyon kapsamında Türkiye Şampiyonası seçmelerinin de yapıldığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ali Ferit Gündel, son dönemde TYF'nin de katkıları ile bu sporda büyük gelişmeler yaşandığını, kulüp ve sporcu sayısının da arttığını söyledi. Gündel, İskenderun olarak güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.