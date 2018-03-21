Denizde çekişme

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Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) il programında yer alan Hatay İl Birinciliği 2. Ayak Yarışları, İskenderun Yelken Kulübü'nde yapıldı.Sporcular, iki gün süren organizasyonda optimist, optimist junior ve laser 4.7 sınıflarında mücadele etti.Recep Soytürk, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ali Ferit Gündel de botlara binerek sporcuları takip etti.Saatteki hızı 10-12 knot arasında değişen rüzgarlı havada yapılan yarışlarda, sporcular en iyi dereceyi elde etmek için dalgalarla mücadele verdi.İskenderun Yelken Kulübü Antrenörü Gökhan Durkal, rüzgarın yelken sporu için çok elverişli olduğunu ve sporcuların güzel yarışlar yaptığın söyledi.Organizasyon kapsamında Türkiye Şampiyonası seçmelerinin de yapıldığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Ali Ferit Gündel, son dönemde TYF'nin de katkıları ile bu sporda büyük gelişmeler yaşandığını, kulüp ve sporcu sayısının da arttığını söyledi. Gündel, İskenderun olarak güzel bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.