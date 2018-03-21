Kendisine ceza yazan polislere ateş açtı

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Adana'da, alkollü olarak olay çıkartmaktan ceza yazıp, ardından eve bırakan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açarak kaçmaya çalışan Abdülaziz D. (30) yakalandı. Olay, önceki gece 05.00 sıralarında Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1186 Sokak'ta meydana geldi. Alkol alıp, karşılaştığı 4 kişiyle kavga eden Abdülaziz D., polis tarafından gözaltına alınıp, karakola götürüldü. Kabahatler Kanunu'ndan ceza kesilen Abdülaziz D., daha sonra polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Eve giren Abdülaziz D., pompalı av tüfeğiyle kendisini eve bırakan polislerin üzerine ateş açtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve Abdülaziz D. etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.