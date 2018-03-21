Mehmet Gökoğlu’dan gelir gider tablosu

BUGÜN NELER OLDU

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu, kulüpte son dönemlerde yaşanan krizi masaya yatırdı. Tesislerde düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri 30 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gelir gider tablosunu açıklayan Gökoğlu, mavi-lacivertli kulübün bugün itibariyle toplam 29 milyon 653 bin lira borcu olduğunu söyledi.yere eleştirildiklerini belirten Gökoğlu,dedi.tablosunu kalem kalem açıklayan Gökoğludiye konuştu. Gökoğlu,diye konuştu.