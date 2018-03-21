Mehmet Gökoğlu’dan gelir gider tablosu

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu, kulüpte son dönemlerde yaşanan krizi masaya yatırdı. Tesislerde düzenlediği basın toplantısında göreve geldikleri 30 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gelir gider tablosunu açıklayan Gökoğlu, mavi-lacivertli kulübün bugün itibariyle toplam 29 milyon 653 bin lira borcu olduğunu söyledi. Haksız
yere eleştirildiklerini belirten Gökoğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Büyükşehir ve diğer belediyelerden 8 milyon 429 bin lira bağış aldık. Federasyon gelirimiz 8 milyon 219 bin lira, yönetim kurulumuz 15 milyon 435 bin lira kulübe katkı sağladı. Kombine, üye aidatı, saha ve Passolig ile birlikte toplam gelirimiz 33 milyon 582 bin 911 lira"
dedi. Gider
tablosunu kalem kalem açıklayan Gökoğlu "33 milyon 572 bin 398 lira giderimiz var. Yönetim olarak kulübü 28 milyon 500 bin lira borçla devraldık. Şimdi ise Adana Demirspor'un toplam borcu 29 milyon 653 bin lira"
diye konuştu. Gökoğlu, "Kalan 6 maçımızda futbolcuları mutlu ederek bu takımı layık olduğu yerde bırakacağız. Onlarla görüşeceğiz. Tekrar söylüyorum eleştirileri kabul etmiyoruz"
diye konuştu.