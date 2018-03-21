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Mehmetçiğe konvoylu destek

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018
Mehmetçiğe konvoylu destek
Niğde'de halı yıkamacıları esnafı, Zeytin Dalı Harekatı'na 100 araçlık konvoyla destek vererek, "Mehmetçiğin yanındayız" dediler. Terziler Odası'na kayıtlı esnafların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri etkinlik Ömer Halisdemir Meydanı'nda başladı. Ay yıldızlı bayrakları alarak Mehmetçiğe destek ve moral veren esnaf Bor Caddesi'nden başlayarak cadde ve sokaklarda dolaştı. Grup adına konuşan Emre Güngör, "Biz halı yıkamacılar olarak Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
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Mehmetçiğe konvoylu destek
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