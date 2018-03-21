Mehmetçiğe konvoylu destek

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'dehalı yıkamacıları esnafı, Zeytin Dalı Harekatı'na 100 araçlık konvoyla destek vererek, "Mehmetçiğin yanındayız" dediler. Terziler Odası'na kayıtlı esnafların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri etkinlik Ömer Halisdemir Meydanı'nda başladı. Ay yıldızlı bayrakları alarak Mehmetçiğe destek ve moral veren esnaf Bor Caddesi'nden başlayarak cadde ve sokaklarda dolaştı. Grup adına konuşan Emre Güngör, "Biz halı yıkamacılar olarak Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.